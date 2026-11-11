ARCO. Una folla numerosa, commossa e silenziosa, per l'ultimo saluto. Ieri pomeriggio Arco e l'Oltresarca si sono stretti attorno alla famiglia di Aurelio Zanoni, il 75enne di Pratosaiano morto giovedì scorso cadendo dalla pianta di olivo nel giardino della sua abitazione. «Una persona buona e stimata da tutti», - ha detto don Francesco Scarin, che conosceva bene Aurelio, membro attivo della parrocchia di Bolognano e del consiglio pastorale dell'Oltresarca.

Toccante la lettera scritta dalla figlia Daniela. «Sono giorni difficili, a volte sembra mancare l'aria», ha esordito, ricordando una discussione avuta poco prima della tragedia proprio a proposito di quel «meraviglioso olivo» che al padre non faceva paura. «Sappi che non lo toccheremo. Resterà lì ad onorare te e tuo padre, che lo ha sempre amato».



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