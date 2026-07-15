ARCO. Sara Trentini, campionessa del mondo in carica della categoria Trial2 femminile, è stata ricevuta martedì 14 luglio in municipio dalla sindaca Arianna Fiorio e dalla Giunta comunale. Nata a Riva del Garda e residente ad Arco, la pilota 35enne è stata omaggiata dall'amministrazione per lo storico titolo mondiale conquistato lo scorso settembre.

Il trial è una disciplina motociclistica nella quale i piloti, in sella a moto prive di sella e guidate sempre in piedi, devono superare ostacoli naturali e artificiali senza appoggiare i piedi a terra. Ogni appoggio comporta una penalità e vince chi ne totalizza meno. Il titolo mondiale di Sara Trentini è arrivato nella prova conclusiva del campionato disputata a Boughton House, in Inghilterra, dove è riuscita a difendere il vantaggio accumulato in classifica, coronando il sogno inseguito fin da bambina.

Durante l'incontro, accompagnata dalla mamma Fabienne e dalla zia, anche lei di nome Fabienne, Sara Trentini ha ripercorso la sua carriera. Ha raccontato di aver iniziato a quattro anni grazie a una minimoto ricevuta in regalo dal padre. Dopo il debutto nel Campionato italiano femminile nel 2006, ha conquistato sette titoli italiani, oltre al secondo posto nel Campionato europeo del 2015.

La pilota ha ricordato anche la scelta di fermarsi per alcuni mesi nel 2024 per dedicarsi al figlio Sebastian. Tornata ad allenarsi dopo cinque mesi di pausa, ha ritrovato subito competitività: nel giro di due mesi ha conquistato la prima vittoria in Coppa del Mondo in Spagna, dando avvio alla stagione che l'ha portata fino al titolo iridato.

Nel corso dell'incontro Sara Trentini ha annunciato anche il ritiro dall'attività agonistica. «Ho deciso di smettere di gareggiare – ha spiegato – è una scelta sofferta, ma sento di aver raggiunto gli obiettivi che inseguivo da una vita. Sette titoli italiani e un titolo mondiale sono un traguardo di cui vado orgogliosa». La campionessa ha inoltre rivelato di aver accettato una proposta di collaborazione con la Federazione internazionale di motociclismo come revisore delle zone del Campionato del mondo di trial. Parallelamente continuerà a coltivare una nuova sfida personale: imparare il backflip in moto.

La sindaca Arianna Fiorio e gli assessori hanno espresso i loro complimenti a Sara Trentini per gli straordinari risultati sportivi raggiunti, sottolineando anche la determinazione, la passione e la spontaneità dimostrate nel corso della sua carriera, e le hanno augurato il meglio per il nuovo percorso professionale e personale.