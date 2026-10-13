RIVA DEL GARDA. Amici da sempre e soci dai primi Anni '80, se ne sono andati a distanza di poche ore. I fili del destino hanno tenuto legati fino all'ultimo Franco Bresciani, 68 anni, ed Emilio Munari (a destra, nella foto) che è morto nel giorno del settantesimo compleanno, due stimati architetti di Riva del Garda che, malati da tempo, sono mancati rispettivamente domenica sera e ieri mattina, lunedì 12 ottobre, lasciando un grande vuoto.

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