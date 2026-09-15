ALTO GARDA. Oltre cinque chili di hashish nascosti nel pozzetto della ruota di scorta di un’utilitaria. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Riva del Garda, che hanno arrestato in flagranza due uomini provenienti da fuori regione per l’ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata durante uno dei servizi di controllo nell’Alto Garda intensificati dai carabinieri contro lo spaccio. Nel corso di un pattugliamento, i militari hanno notato un’utilitaria che, proveniente dalla frazione di Nago, stava procedendo in direzione della zona del lago. Alla vista della pattuglia, il conducente avrebbe improvvisamente imboccato una strada secondaria.

La manovra ha insospettito i carabinieri, che hanno seguito e fermato poco dopo la vettura. Durante il controllo, secondo quanto riferito dall’Arma, i due occupanti avrebbero mostrato agitazione, senza riuscire a fornire spiegazioni precise sulla loro presenza nella zona. Dall’abitacolo proveniva inoltre un forte odore resinoso e acre.

È quindi scattata la perquisizione dell’auto. Nel pozzetto della ruota di scorta i militari hanno trovato tre borse termiche sigillate. All’interno erano nascosti 53 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 5,3 chilogrammi. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

I due uomini sono stati arrestati e inizialmente trasferiti nella casa circondariale di Spini di Gardolo. Successivamente, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, il gip ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.