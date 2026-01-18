ALTO GARDA. La comunità di altogardesana è in lutto per la scomparsa di Mykhailo Barisov, conosciuto da tutti come Misha, stroncato a soli 34 anni da una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Il giovane ucraino, residente da molti anni nel paese altogardesano, è spirato nei giorni scorsi all'ospedale di Trento, lasciando incredulità e dolore profondo tra amici, colleghi e conoscenti.



Misha era un vero «gigante buono», come lo descrivono in tanti: robusto ma dal cuore immenso. Arrivato dall'Ucraina, si era integrato perfettamente nella vita locale. Nel mondo della ristorazione altogardesana aveva lavorato come pizzaiolo e in cucina in diversi locali della zona, dimostrando sempre passione e professionalità. Negli ultimi anni si era dedicato al mestiere di meccanico, un lavoro duro che affrontava con l'instancabile energia che lo contraddistingueva: un grande lavoratore, che non si risparmiava mai.



Ma oltre alla dedizione al lavoro, Misha era soprattutto una persona solare, affabile, sempre pronta alla battuta e con il sorriso stampato sul volto. Aveva il dono di entrare in sintonia con chiunque. Le sue grandi passioni? I motori e le moto, lo sport, la palestra e il tiro alla fune, disciplina in cui metteva tutta la sua forza fisica e il suo spirito di squadra.La notizia della sua morte ha colto tutti impreparati.



In Busa e nei dintorni, dove Misha era di casa, regna l'incredulità. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio, che testimoniano l'affetto profondo che aveva saputo conquistare.



«Oggi perdo una delle persone più genuine e sincere che abbia mai conosciuto. Un amico vero, sempre presente e sorridente. Di quelli che sei fortunato ad avere dalla tua parte in ogni situazione» si legge in uno dei tanti messaggi pubblicati sui social.