RIVA. Il 1° giugno 1987, quando uscì in strada per affrontare il suo primo turno di lavoro, non furono pochi sorpresi nel vedere una donna agente della polizia municipale. Dopo quasi quarant'anni Graziella Chistè, che nel frattempo è diventata la vicecomandante del Corpo intercomunale Alto Garda e Ledro, appende il berretto di servizio per la pensione.

L'ultimo giorno di lavoro (e anche suo compleanno) era proprio ieri; lunedì il sindaco Alessio Zanoni e la segretaria generale Anna Cattoi l'hanno incontrata in municipio per il tradizionale momento di commiato. Rivana del rione Degasperi (ma nel 1988, col matrimonio, si è trasferita ad Arco), nel 1983 già aveva lavorato tre mesi in Comune, prima all'Ufficio protocollo poi come usciere del sindaco (che in quegli anni era Mario Matteotti). Alle fine del 1986 ha vinto un concorso e di lì a qualche mese ha giurato, com'era l'uso del tempo, di fronte al sindaco (che nel frattempo era cambiato ed era Enzo Bassetti). La polizia municipale aveva sede a Palazzo Lutti Salvadori, il comandante era Salvatore Marcello Bruno, Graziella Chisté era la prima donna vigile urbana di Riva e il suo lavoro era completamente diverso da oggi.

«Ero uno dei classici vigili urbani di quei tempi - ha raccontato - che passavano il turno in giro nel proprio Comune a controllare, risolvere i problemi di viabilità, intervenire quando necessario. Forse la differenza ancora più eclatante è che tutto si faceva a mano: i verbali erano dei foglietti scritti a mano, e le multe che non venivano pagate le mettevamo in una borsa, andavamo alla stazione delle corriere e la consegnavamo all'autista, che giunto a Trento si incaricava di consegnarla all'Aci che risaliva alle generalità del contravventore, stampava i verbali con una macchina a rullo da cui uscivano su un rotolo di carta unico, che noi dovevamo poi ritagliare».

Graziella Chistè non nasconde che i primi tempi fare un lavoro ancora ritenuto da uomini non è stato facile, anche per un certo disorientamento dei colleghi, ma nella pratica problemi concreti non ce ne sono stati. Tra le tappe che ricorda, nel 1992 il trasferimento nella sede a Palazzo San Francesco e, soprattutto, nel 2009, la nascita del Corpo intercomunale (che nel 2016 si è trasferito nell'attuale sede in via San Nazzaro).

«Quella è stata una svolta epocale - ha raccontato - non solo per noi ma anche per i cittadini. Inevitabilmente, è anche cambiato il modo di lavorare: prima ci si conosceva tutti, il vigile era portato a chiudere un occhio, o magari non aveva il coraggio di multare una persona che conosceva, poi tutto è diventato più professionale».

Tra i periodi più intensi, l'istituzione a Riva dei varchi elettronici per la ztl («ci sono voluti dieci anni perché ci si abituasse a rispettare le regole») e la pandemia: «Quella è stata terribile - racconta - dover andare in giro a far rispettare tantissime regole nuove e fuori del normale: una specie di incubo».

Da sei anni Graziella Chistè è vicecomandante del Corpo e il suo lavoro è completamente diverso: «Sostanzialmente, impiego il mio turno a risolvere problemi - racconta - perché la burocrazia è nettamente più complicata e perché oggi ci occupiamo di molte più questioni: dalla raccolta differenziata all'educazione stradale, dalle gestione degli eventi alle situazioni di disagio psichico».

E poi a essere cambiato è il senso dell'autorità: «Il rapporto con gli utenti è delicato, perdono la calma per ogni cosa, bisogna stare attenti a come si parla. Gli agenti quando intervengono chiedono di essere almeno in due, è davvero difficile. Il nostro lavoro va a garanzia del rispetto delle regole, dovrebbe essere interesse di tutti che la Polizia locale potesse lavorare in modo sereno, ma troppo spesso non è così».