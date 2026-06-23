ARCO. È iniziata lunedì mattina la fase di test del nuovo sistema semaforico installato in corrispondenza del ponte sulla Sarca. Le prove proseguiranno per tutta la settimana con l'obiettivo di ottimizzare la gestione del traffico e arrivare entro pochi giorni a una configurazione stabile dell'impianto.



Durante la prima giornata sono state verificate tutte le fasi del sistema e sono stati effettuati i controlli sulle priorità riservate ai mezzi di emergenza. I test con vigili del fuoco e Trentino Emergenza hanno dato esito positivo.



Le verifiche hanno confermato che nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 9.30, con il picco attorno alle 8, si formeranno inevitabilmente rallentamenti e code a causa dell'elevato volume di traffico e della necessità per gli utenti di adattarsi alle nuove modalità di attraversamento dell'intersezione.



L'amministrazione comunale invita gli automobilisti provenienti da Prabi a rispettare il semaforo lampeggiante e l'obbligo di precedenza, mentre pedoni e ciclisti sono chiamati a osservare con attenzione le segnalazioni luminose. A chi proviene da nord e non è diretto in città viene inoltre consigliato di utilizzare la circonvallazione per alleggerire il traffico sul ponte.