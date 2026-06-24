RIVA DEL GARDA. Dura lex, sed lex. Da oggi, 24 giugno, entra in vigore il divieto di giocare con palle e palloni sulle spiagge cittadine nelle aree frequentate dai bagnanti. La decisione dell'amministrazione comunale arriva dopo le numerose segnalazioni e lamentele ricevute anche quest'anno da parte di persone disturbate o colpite durante le attività ricreative svolte sulla battigia e negli spazi destinati al relax.



Il Regolamento di polizia urbana già prevede il divieto di giocare al pallone o ad altri giochi che comportino corse, lanci di oggetti o spinte nelle zone affollate, salvo negli spazi appositamente individuati. Tuttavia, la valutazione dell'affollamento era affidata ai singoli utenti e, secondo il Comune, questa impostazione non si è rivelata sufficiente a garantire la tutela dei frequentatori delle spiagge, spesso coinvolti involontariamente nelle attività sportive.



L'amministrazione sottolinea di comprendere e condividere il desiderio, soprattutto dei più giovani, di trascorrere il tempo libero giocando e divertendosi all'aperto. Allo stesso tempo evidenzia la necessità di garantire sicurezza e tranquillità a tutti coloro che frequentano le spiagge durante l'estate, comprese persone anziane, famiglie con bambini e soggetti più fragili.



Per chi desidera continuare a praticare attività sportive non mancano comunque le alternative. Il lungolago offre infatti, a nord della ciclopedonale, alcune aree dedicate allo sport e soprattutto l'ampia zona della Miralago, dove gli spazi consentono di giocare mantenendo una distanza adeguata dagli altri utenti. L'ordinanza resterà in vigore fino al 27 settembre.