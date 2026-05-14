EuroBrico e Conad aprono ad Arco: partecipazione sentita alla serata inaugurale, grande affluenza per l'apertura al pubblico

ARCO. La sera di mercoledì 13 maggio, l’inaugurazione del nuovo polo commerciale di Via S. Caterina realizzato da Gruppo Paterno insieme a DAO ha accolto autorità istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale e partner del territorio. Un incontro che ha celebrato l'esito di una collaborazione concreta tra due realtà trentine di lungo corso: Gruppo Paterno, developer e proprietario dell'immobile, e DAO Cooperativa, partner di progetto che porta in questo contesto la propria insegna Conad e una visione volta al futuro della distribuzione radicata nel territorio. Da questa mattina i punti vendita sono aperti al pubblico, registrando da subito una grande affluenza e curiosità verso la nuova proposta commerciale.

Serata del 13 maggio

La serata inaugurale ha riunito i vertici delle due aziende, con Mirco Paterno (amministratore delegato Gruppo Paterno), Ezio Gobbi (presidente DAO Cooperativa), Alessandro Penasa (direttore generale DAO), Nicola Webber (direttore operativo DAO), insieme all'assessore provinciale per l'artigianato, commercio e turismo Roberto Failoni, l'assessora del comune di Arco Roberta Prandi, e le squadre di lavoro e agli stakeholder imprenditoriali e tecnici, in un momento conviviale che ha ripercorso la nascita del progetto e la sua evoluzione.

La presenza delle istituzioni provinciali e locali ha sottolineato il valore che questo progetto riveste per l'intera area del Garda Trentino, confermando i nuovi spazi commerciali come un vero e proprio investimento sul territorio.

Gli interventi

Mirco Paterno (ad Gruppo Paterno): “Abbiamo portato avanti un progetto di riqualificazione importante dell'area per darle uno stile al passo con i tempi, e siamo riusciti a realizzarlo in 13 mesi, portando 8.000 metri quadri a una nuova vita”.

Ezio Gobbi (Presidente Dao Cooperativa): “Grazie a tutti i collaboratori di DAO e Gruppo Paterno, alle squadre di lavoro che hanno permesso di ottenere questo risultato positivo e al servizio della città di Arco”.

Roberto Failoni (assessore provinciale): “La sinergia costruita tra Gruppo Paterno e DAO ha regalato alla comunità di Arco un risultato importante. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato insieme per realizzare questa struttura e le sue nuove attività commerciali”.

Roberta Prandi (Assessora Comune di Arco): “La cooperazione tra due realtà ben radicate in Trentino ha reso una struttura obsoleta ora moderna e accattivante, senza dimenticare la sostenibilità”.