Housing sociale in Trentino: ad Arco consegnati 16 nuovi alloggi a canone moderato

ARCO. Sedici nuovi alloggi a canone moderato consegnati e oltre 500 abitazioni realizzate in Trentino grazie al Fondo housing sociale. Ad Arco sono stati inaugurati 16 appartamenti destinati a famiglie che faticano ad accedere al mercato libero. Le abitazioni si trovano in viale Rovereto e rientrano nel piano del Fondo housing sociale trentino, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con partner pubblici e privati.



L’intervento chiude la prima fase del programma, che ha portato alla costruzione complessiva di 516 alloggi sul territorio provinciale, con un investimento totale di circa 120 milioni di euro. Gli appartamenti, disponibili con formula a canone moderato e possibilità di riscatto, sono oggetto di un bando aperto fino al 7 maggio, già accompagnato da decine di richieste.



Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’assessore provinciale Simone Marchiori e la sindaca di Arco Arianna Fiorio. Marchiori ha sottolineato come il progetto abbia dato risposte concrete al fabbisogno abitativo, annunciando una nuova fase con ulteriori interventi sul territorio. Fiorio ha evidenziato invece la forte pressione della domanda di casa, soprattutto in un’area a vocazione turistica.



I nuovi alloggi, realizzati tramite recupero edilizio, comprendono diverse tipologie e sono dotati di spazi accessori e standard energetici elevati. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che punta a offrire soluzioni accessibili e, in alcuni casi, accompagnare le famiglie verso l’acquisto, contribuendo a ridurre una criticità abitativa sempre più diffusa in Trentino.