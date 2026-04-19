Riva del Garda, incidente durante una partita di calcio: giocatore portato in ospedale con l’elicottero
È successo questo pomeriggio, 19 aprile. Sul posto sono arrivati l’autosanitaria di Trentino Emergenza, un’ambulanza della Croce Rossa e i vigili del fuoco di Riva del Garda, che hanno fornito supporto alle operazioni
RIVA DEL GARDA. Infortunio durante una partita di calcio nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, al campo sportivo “C. Malossini”, dove intorno alle 16 si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati l’autosanitaria di Trentino Emergenza, un’ambulanza della Croce Rossa e i vigili del fuoco di Riva del Garda, che hanno fornito supporto alle operazioni.
Uno degli atleti coinvolti nello scontro di gioco è stato stabilizzato e poi portato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono state rese note.