Riva del Garda, SAT premia 150 soci per i 50 anni di iscrizione

RIVA DEL GARDA. Centocinquanta soci premiati per i 50 anni di appartenenza e oltre 500 persone al concerto serale: sono i numeri della giornata di venerdì 27 marzo, dedicata al centenario della SAT – Sezione di Riva del Garda, fondata nel 1926.

Nel pomeriggio si è svolta la cerimonia di premiazione dei soci benemeriti, provenienti da tutto il Trentino, un momento che ha messo al centro il valore dell’appartenenza al sodalizio. Cinquant’anni di iscrizione raccontati attraverso storie personali, esperienze condivise e legami costruiti nel tempo, ben oltre il semplice traguardo formale.

Sul palco si sono alternate testimonianze semplici ma intense: chi ha tramandato la passione per la montagna di generazione in generazione, chi ha conosciuto il proprio partner durante una gita, chi ha ritrovato amici di scalata dopo anni. Racconti che hanno restituito il senso di una comunità viva, capace di riconoscersi nei propri soci.

La serata è proseguita con il concerto del Coro della Sosat, che ha richiamato oltre 500 persone in un auditorium gremito. Un appuntamento che ha unito due centenari, rafforzando il legame tra tradizione alpina, memoria e futuro.