Due pedoni investiti a Riva e una persona in ospedale dopo una fuga di gas a Nago: super lavoro per i vigili del fuoco

RIVA DEL GARDA. Doppio intervento in simultanea nel pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio, per i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda e Nago, impegnati su due distinti scenari attorno alle 14. Le operazioni si sono svolte in parallelo, con il coordinamento dei soccorsi sanitari e delle forze di polizia locale.

Il primo intervento ha riguardato via San Nazaro, a Riva del Garda, dove si è verificato l’investimento di due pedoni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Trentino Emergenza e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

In contemporanea, un secondo allarme è scattato in via Gioacchino Bertoldo, a Nago, per una fuga di gas con deflagrazione all’interno di un appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’edificio e per escludere ulteriori rischi per le abitazioni circostanti. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Gli accertamenti tecnici sono in corso per chiarire le cause della fuga di gas e verificare le condizioni strutturali dell’immobile coinvolto.