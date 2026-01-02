Riva del Garda, torna la Befana Subacquea: festa sul lago il 6 gennaio

RIVA DEL GARDA. Musiche, colori, emozioni e un sacco pieno di doni: martedì 6 gennaio torna sulle rive del lago di Garda la 31ª Befana Subacquea, uno degli appuntamenti più attesi dell’Epifania. La manifestazione animerà Riva del Garda, in piazza III Novembre, dalle 10 alle 17, con una giornata di festa pensata per grandi e piccoli all’insegna di musica, sport e solidarietà.



Il programma prenderà il via alle 10 con l’apertura ufficiale della festa, seguita alle 10.15 dall’inaugurazione della Casetta del Cuore e alle 10.20 dallo Spazio Sport. Dalle 10.30 inizierà la distribuzione dei biglietti omaggio per il ritiro dei doni della Befana Subacquea, disponibili fino alle 15.30 o a esaurimento. Alla stessa ora spazio anche alle attività curate dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche del Trentino.



Alle 11 è previsto il concerto del Corpo Bandistico, seguito alle 11.15 dall’apertura degli stand enogastronomici. Nel pomeriggio, alle 13.30, si esibirà la Scuola di danza Arco Iris Dance, mentre alle 14.35 sono in programma i saluti delle autorità.



Il momento più atteso arriverà alle 14.45, quando la Befana Subacquea emergerà dalle acque del lago per consegnare i doni ai bambini in possesso del biglietto omaggio, regalando uno spettacolo suggestivo che ogni anno richiama numerose famiglie. La festa si concluderà alle 17, con l’arrivederci fissato già al 6 gennaio 2027. C.L.