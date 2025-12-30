Ciclovia Garda, in appalto il tratto della Galleria dei Titani: gara da 10,9 milioni di euro

GARDA. L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori dell’unità funzionale 3.4.1 della Ciclovia del Garda, il tratto di 930 metri compreso tra la Galleria dei Titani e la Galleria Aurora, in affiancamento alla SS45 bis. L’intervento mira a garantire continuità e sicurezza al collegamento ciclabile lungo la sponda del lago, in un punto particolarmente delicato dal punto di vista infrastrutturale e paesaggistico.

Per migliorare l’inserimento ambientale e preservare le falesie del lago di Garda, il progetto è stato modificato rispetto all’ipotesi originaria. Sono previsti due tratti in galleria naturale, in adiacenza alla Galleria dei Titani, e una protezione integrale del tracciato contro possibili distacchi di materiale dal versante.

La ciclovia sarà realizzata in acciaio, con struttura a mensola vincolata alle opere esistenti, alternata a tratti su rilevato, e dotata di barriere paramassi sopra la copertura della galleria. Nel corso del 2026 – spiega Fugatti – si arriverà ad appaltare circa il 90% dell’opera complessiva.

L’unità funzionale 3.4.1 consentirà anche la continuità con il tratto già esistente tra Limone sul Garda e il confine con il Trentino. L’importo a base di gara è pari a 10.906.034 euro, con un termine di esecuzione dei lavori fissato in 800 giorni dalla consegna. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 13 febbraio 2026 alle ore 12.00.