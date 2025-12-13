Il tedesco Julius Ott e l’altoatesina Claudia Sieder vincono l'Xmas Trail: record di iscritti sul Garda

GARDA. Il tedesco Julius Ott e l’altoatesina Claudia Sieder si sono aggiudicati la vittoria nella distanza integrale dell'ottava edizione del Garda Trentino Xmas Trail. Il tedesco ha completato i trenta chilometri in 2h25'21", distaccando il britannico Robbie Britton di 7'18". L'altoatesina ha vinto la gara femminile in 2h46'21", davanti alle trentine Giulia Marchesoni e Denise Zacco.



Il percorso di trenta chilometri, con 1.400 metri di dislivello, si è snodato intorno all'Alto Garda con partenza e arrivo a Torbole. Il tracciato ha incluso la salita verso il Monte Corno, dove Ott ha allungato in modo determinante nella seconda parte della competizione. La categoria maschile ha confermato il carattere internazionale della manifestazione: a completare il podio il trentino Marco Ghelfi, staccato di 11'24".



Nella prova femminile, il podio è rimasto esclusivamente italiano. Sieder ha controllato la gara dal primo chilometro, imponendo un ritmo costante che ha messo in difficoltà le rivali. Marchesoni e Zacco hanno comunque chiuso rispettivamente in 2h29'55" e 3h04'42".



La prova Xs di quindici chilometri ha visto il successo di Samuel Demetz e Agnese Carcano. L'altoatesino ha battuto il trentino Devid Caresani per appena sei secondi, imponendosi in 57'43"1. Carcano ha vinto la sfida femminile in 1h05'23", precedendo Andrea Schweigkofler e Edeltraud Thaler.



L'evento ha registrato 1.234 iscritti complessivi, confermando la crescente popolarità della manifestazione. La novità dell'edizione è stata l'inserimento del Sentiero Busatte Tempesta nella prova Xs, con le sue caratteristiche scale panoramiche sul lago.