Scarpe senza confini: 36 Paesi si danno appuntamento a Riva del Garda

RIVA DEL GARDA. Expo Riva Schuh & Gardabags apre il sipario sulla stagione autunno-inverno 2025/26, confermandosi punto di riferimento internazionale per il settore calzaturiero e degli accessori. La manifestazione, giunta alla sua 102esima edizione, accoglie oltre 1.100 espositori provenienti da 36 Paesi nei 50mila metri quadri del Quartiere Fieristico di Riva del Garda.



L'evento vede una forte presenza asiatica, con la Cina in prima linea con 375 tra aziende e brand rappresentati, mentre l'Italia si posiziona al secondo posto con 220 espositori, principalmente da Lombardia, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Tra le novità, spicca la prima partecipazione di un'azienda marocchina, mentre sono 134 gli espositori che debuttano alla manifestazione.



I numeri parlano chiaro: buyer da 111 Paesi, di cui il 70% costituito da titolari o head buyer, testimoniano l'attrattività internazionale della fiera. Grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE, 131 hosted buyer e giornalisti internazionali da 38 Paesi visiteranno per la prima volta l'evento.



La manifestazione non si ferma al presente e guarda al futuro con importanti investimenti strutturali. A giugno 2025 verrà inaugurato l'ampliamento del padiglione B1, seguito dalla costruzione del nuovo Padiglione Biplanare e della nuova Hall Reception nel biennio 2026-2027. Questi interventi consentiranno di rispondere alla crescente domanda di spazi espositivi.



Il programma include 19 eventi dedicati ai trend di consumo, alle innovazioni del retail e all'approfondimento dei mercati internazionali, confermando il ruolo della fiera come hub non solo commerciale ma anche culturale e formativo per il settore.



Secondo Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, queste iniziative rappresentano un "antidoto" alla contrazione generale del settore, puntando particolarmente sul segmento delle medie catene, considerate le più resilienti nell'attuale contesto di mercato.