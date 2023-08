Arco, due donne investite da un pick-up davanti al Casinò: una è grave

Alto Garda / Incidente

L'allarme è scattato alle 16.15 di oggi, 7 agosto, in via Marconi, intervento in codice rosso per l'équipe sanitaria giunta sul posto anche con l'eliambulanza, coadiuvata da vigili del fuoco e polizia locale. Entrambe le donne ferite sono residenti nella zona, lesioni serie per una ottantenne, meno preoccupanti per una 57enne

LE IMMAGINI Due persone investite di fronte al Casinò di Arco