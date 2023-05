Trova e restituisce i 2.600 euro che erano nel portafoglio perso da un turista nel centro di Riva

RIVA. Si era portato in vacanza una discreta somma di denaro: circa 2600 euro da spendere nel Garda trentino o da tenere pronti per far fronte a qualche imprevisto. Ma un turista tedesco in vacanza a Riva nei giorni scorsi, quei soldi se li è persi letteralmente per strada quando il portafoglio gli è caduto in piazza Catena a Riva.



L'ospite germanico ha avuto fortuna e probabilmente conserverà un bel ricordo della città, perché qualche minuto dopo il portafoglio con tutto il suo contenuto è stato trovato da una signora rivana, residente a Campi ma quel giorno in centro città, che ha trovato poco distante un agente della Polizia locale e glielo ha consegnato.



Al comando hanno trovato nel portafoglio, oltre alla somma di denaro, anche i documenti del turista, riuscendo così in breve tempo a rintracciarlo. L'uomo, comprensibilmente sollevato dalla telefonata giunta dalla Polizia locale, ha potuto rientrare in possesso di tutti i documenti, delle carte di credito e dell'intera somma di denaro che aveva con se, quindi i 2600 euro. Ha giustamente voluto ricompensare la donna per il suo gesto di grande onestà con una proporzionata ricompensa.



«Anche se questo evento è degno di nota per l'eccezionale somma di denaro recuperata - segnalano dal comando della Polizia locale - non è infrequente che cittadini e turisti ci consegnino oggetti ritrovati per caso per vie dell'Alto Garda e Ledro come: telefoni cellulari, denaro, documenti o gioielli. Siamo compiaciuti di questo tanti altri gesti di grande onestà e senso civico. La collaborazione della cittadinanza è per noi fondamentale per fornire al meglio i nostri servizi su tutto il territorio».