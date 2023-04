Il traffico pasquale rallenta il Garda: lunghe code anche sulla sponda trentina

ALTO GARDA. Se nel resto del territorio provinciale la circolazione è tranquilla e regolare, i tempi di percorrenza dei pochi chilometri che separano l’Alto Garda dalla Vallagarina si sono decisamente dilatati nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 aprile, giorno di Pasqua.



Come segnala anche «Viaggiare in Trentino» alle ore 18.40, si registrano code tra Riva del Garda e Torbole, specialmente in direzione Mori, lungo la strada statale «240» di Loppio e Val di Ledro. Traffico intenso anche sulla Gardesana orientale («249»), nel tratto compreso tra Navene e Torbole. Rallentamenti anche tra Arco e Riva, sulla Gardena occidentale (strada statale «45» bis».