Grave una turista investita da un'auto nel tunnel di Corno di Bò

RIVA DEL GARDA. Tre interventi di Trentino Emergenza, ieri, mercoledì, sulle strade altogardesane per altrettanti incidenti. Il più grave è avvenuto attorno alle 13 sulla Gardesana Occidentale all'interno della galleria di Corno di Bò, ancora ampiamente in territorio trentino. Una escursionista di 29 anni, residente a Conegliano Veneto (Treviso), stava percorrendo a piedi il tunnel sotto la grande parete di roccia quando è stata investita da un'auto - una Fiat Panda - che procedeva in direzione Torbole.

La giovane donna ha subito gravi traumi in diverse parti del corpo e il quadro complessivo è apparso subito grave. La centrale del «112» ha fatto decollare l'elicottero da Trento (nella foto) e inviato sul posto l'ambulanza da Arco oltre ai vigili del fuoco volontari di Riva.

La donna è stata soccorsa, medicata e stabilizzata, quindi trasferita in ambulanza a Linfano per il rendez vous con l'elisoccorso. È stata poi trasferita al santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono gravi ma è rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'investimento sarà ricostruita dai carabinieri della Compagnia di Riva.

La Gardesana Orientale si conferma strada particolarmente pericolosa per ciclisti e pedoni, proprio per la sua natura: stretta, sinuosa, con molte gallerie e finora quasi del tutto priva di banchine pedonali o tratti ciclabili messi in sicurezza.

Anche su questa sponda si pensa alla realizzazione di una ciclovia ma solo dopo quella in fase di realizzazione sulla costa ovest.

Altri due incidenti sulla Ss45bis nel tratto tra Dro e Pietramurata, dove in questi giorni si sono ripetuti eventi di questo tipo con una strana frequenza. Attorno alle 15 l'ambulanza e i vigili del fuoco volontari di Dro sono intervenuti a Pietramurata, all'ingresso sud del paese (zona farmacia) per un tamponamento anomalo: un furgoncino ha tamponato uno scooter e quindi un'automobile. Ad avere la peggio, ovviamente, lo scootersita, trasferito in ospedale ad Arco per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I rilievi dell'incidente a cura della Polizia locale.

Un'ora più tardi, proprio mentre i vigili del fuoco rientravano da questo incidente, sono stati dirottati sul tratto di statale antistante il Supermercato della Calzatura per un altro tamponamento: qui un pesante autocarro da cava ha tamponato un'Audi copn a bordo una donna. Violento l'impatto e anche il colpo di frusta subito dalla conducente. Sul posto è arrivata l'ambulanza di «Trentino Emergenza» e la pattuglia della Polizia locale. La donna è stata trasferita ad Arco anche in questo caso per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. D. P.