Presidio no vax presso Villa Regina dopo le accuse tutte smentite da Apss arrivate durante il programma “Fuori dal Coro”

ARCO. Presidio no vax e no green pass nel primo pomeriggio di oggi presso la Casa di cura Villa Regina. “La sanità deve includere tutti” lo slogan più gettonato. La manifestazione è arrivata poco dopo un servizio televisivo andato in onda su Rete 4 nel corso del programma "Fuori da coro" nella quale sono stati portati alla ribalta casi eclatanti presso le nostre rinomate case di cura San Pancrazio, Eremo e Regina nei confronti di trentini non vaccinati.

«Vi sembra ammissibile che una persona che si rompe una gamba in Trentino non venga curata se è no vax?». Così Mario Giordano, con un tono di voce quasi urlato e scandalizzato, guardando fissa la telecamera del suo programma "Fuori dal Coro". Era appena terminato un servizio, in parte girato nella nostra provincia. E il messaggio che un telespettatore percepiva era proprio quello: la nostra sanità non accetta i non vaccinati. Chiariamolo subito, non è vero.



«Vista l'impostazione del servizio posso dire che si tratta di fake news», commenta Alessandro Giustini, direttore del San Pancrazio di Arco. «Noi abbiamo pazienti non vaccinati in tutti i reparti», aggiunge Sergio Fontana, direttore dell'Eremo. E Paolo Lanzafame, direttore sanitario di Villa Regina, non è da meno: «Noi non abbiamo problemi nel ricoverare pazienti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale». Infine, ma non certo meno importante, l'Azienda sanitaria: «Smentiamo categoricamente che direzioni mediche, primari o coordinatori dei singoli reparti abbiano dato indicazioni di negare l’assistenza o i trattamenti chirurgici a persone non vaccinate».