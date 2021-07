Cade sulle strada della Ponale, ciclista belga portata in elicottero al Santa Chiara

RIVA DEL GARDA. Una ciclista belga del 1978 è stata soccorsa oggi, 29 luglio, sulla strada della Ponale, a circa metà percorso. La donna stava scendendo con la bicicletta verso Riva del Garda quando è caduta procurandosi possibili politraumi. Ѐ stato il compagno che si trovava dietro di lei a dare l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.30, dopo averla trovata a terra.



Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento degli operatori della Stazione di Riva del Garda, che hanno accompagnato sul posto in sanitari dell'ambulanza con il mezzo in dotazione alla Stazione. Considerata la dinamica dell'incidente, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso con l'equipe medica.



La donna è stata stabilizzata ed elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento.