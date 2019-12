Ha fatto finalmente tappa anche in Busa il tour italiano di Elisa Maino, impegnata in queste settimane nella promozione del suo secondo romanzo «Non ti scordar di me #Ops2», presentato ieri alle «Sighele» di Riva. Arcense, 16 anni, Elisa conta 1,8 milioni di follower su Instagram e 4,5 milioni su Tik Tok, il social destinato a contenuti video principalmente musicali, balzato agli onori della cronaca nelle ultime settimane per la nuova iscrizione dell’ex ministro Matteo Salvini.

Grazie alle sue performance video, Maino in pochi anni è diventata un vero e proprio fenomeno mediatico, ospitata più volte in salotti televisivi e sulle pagine dei giornali nazionali. «Ma non passo la giornata attaccata al telefono - precisa - quella è solo una piccola parte della mia vita. Studio a Milano al liceo classico, amo il latino e il greco, e tra le mie priorità, prima dei social, ci sono sicuramente dei buoni voti a scuola».

In sala per la presentazione oltre un centinaio di giovani e giovanissimi, principalmente studenti di scuole elementari e medie. Il romanzo è il seguito del primo libro di Elisa, «#Ops», acronimo che sta per «Ora Puoi Scordarmi».

«Nei miei libri, ed in particolare nel primo - racconta Elisa - c’è molto del territorio altogardesano. La natura, il lago, le montagne, sono tutti luoghi che hanno ispirato il testo del romanzo, nato quasi per gioco quando avevo otto anni. All’epoca infatti mi divertivo con mia nonna ad immaginare storie e a scriverle. Dopo la sua scomparsa, ho rispolverato quegli scritti e ho deciso che volevo farne un romanzo, anche per omaggiarla. Nonna Lea, personaggio presente in entrambi i libri, è senza dubbio ispirato a lei. Il titolo del libro, Ora Puoi Scordarmi, è l’ultima frase che mi ha detto prima di morire».

Un futuro da scrittrice? «No, amo scrivere ma non penso sia la mia strada. Il mio sogno nel cassetto è quello di aprire un brand di moda e produrre una mia linea di vestiti».

Molte le famiglie della zona presenti, ma non sono mancate anche quelle in trasferta vista la popolarità della giovane blogger trentina (il personaggio della nostra provincia più seguito sui social di sempre). «Veniamo da Mantova - dice una madre - e abbiamo approfittato delle vacanze di Natale per portare nostra figlia di 12 anni a vedere Elisa e con l’occasione anche fare un giro in zona».

Tantissime le piccole fan che hanno portato una copia del libro da autografare.

«La seguo sui social da circa 4 anni - racconta Sofia di Riva, 10 anni, che, oltre al libro, ha portato anche una rosa da donare ad Elisa - l’abbiamo incontrata spesso qui in zona, per un periodo abbiamo frequentato anche la stessa scuola di danza, tra le passioni principali di Elisa».