E' stata chiusa nuovamente questo pomeriggio, poco dopo le 17, la strada statale 240 che collega Riva del Garda e Torbole a causa di una scarica di sassi dal versante del Monte Brione dove già si era verificata una frana il 20 novembre che raggiunto la pista ciclabile e la spiaggia nella zona del Linfano.

La pista ciclabile da allora è rimasta chiusa, mentre la strada è stata riaperta l 29 novembre dopo che fu messo in sicurezza il versante facendo brillare un enorme masso pericolante.

La scarica di sassi di questo pomeriggio tra le due gallerie, seppure di modesta entità secondo una prima valutazione, ha determinato la decisione, in via precauzionale, di chiudere nuovamente la strada con i relativi disagi in questo periodo natalizio con il lago di Garda affollato di turisti.