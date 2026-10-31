TRENTO. Quarantacinque anni di attività e un legame profondo con il territorio. La Zampedri Lorenzo srl di Viarago, nel comune di Pergine Valsugana, celebra il proprio anniversario. Un traguardo che racconta la crescita di un’impresa familiare diventata una realtà consolidata nel settore dei lavori stradali, degli scavi e delle demolizioni.

Alle celebrazioni hanno partecipato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli. «Vogliamo continuare a sostenere lo sviluppo del Trentino in sinergia con le nostre aziende», ha dichiarato Fugatti, sottolineando il contributo delle imprese locali alla crescita economica e alla realizzazione delle infrastrutture.

Spinelli ha richiamato invece il ruolo delle istituzioni nel creare condizioni favorevoli per le attività produttive: «Il compito delle istituzioni pubbliche è cercare di semplificare la vita e creare le condizioni ottimali affinché le aziende possano restare e prosperare in provincia».

Fondata nel 1981 da Lorenzo Zampedri insieme ai fratelli Sandro e Ugo, l’azienda è oggi guidata dalla seconda generazione. Stefano e Nicola Zampedri, insieme ai cugini Denis e Ivan, portano avanti un’attività che conta quasi 70 dipendenti tra la società madre e la controllata Sativa, oltre a un parco mezzi di circa 60 veicoli.

Nel corso degli anni l’impresa ha contribuito alla realizzazione di diverse opere sul territorio, tra cui la strada provinciale 102 delle Piramidi, la curva del Palloncino in Valle dei Laghi e la sistemazione del Pont del Peles al passo Fedaia.

Un percorso che conferma il valore delle aziende radicate nelle comunità locali, capaci di garantire occupazione e contribuire allo sviluppo del Trentino.