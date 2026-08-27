TRENTO. Cinque giorni di chiusure al traffico lungo la SP 12 di Vignola e Panarotta per permettere l'esecuzione di lavori di asfaltatura e di taglio delle piante. Le limitazioni saranno in vigore da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18.

Come comunica il Servizio Gestione Strade della Provincia, gli interventi interesseranno diversi punti della provinciale. Le chiusure saranno disposte tra il km 2+900 e il km 7+500, tra il km 12+100 e il km 12+300 e, infine, tra il km 14+200 e il km 14+900.

Durante le ore di interruzione resteranno disponibili alcuni percorsi alternativi. Per raggiungere il centro abitato di Vignola gli automobilisti potranno utilizzare la viabilità comunale passando da Zivignago e Falesina.

Diversa la deviazione prevista per chi deve raggiungere Compet: la località rimarrà accessibile attraverso la SP 11 di Vetriolo. Le chiusure della SP 12 saranno limitate alla fascia tra le 8 e le 18 per consentire agli operai di effettuare in sicurezza sia le asfaltature sia le operazioni di taglio della vegetazione.