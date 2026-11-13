CIVEZZANO. Pomeriggio di disagi per gli automobilisti in transito lungo la Valsugana. La circolazione sulla SS47 ha subito rallentamenti all'altezza di Civezzano, nella zona della galleria dei Crozi, dove un incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità in direzione Padova. La situazione è stata segnalata anche dal portale Viaggiare in Trentino, che ha indicato traffico rallentato nel tratto interessato.

Le difficoltà sono iniziate nel pomeriggio di venerdì 13 novembre, quando, poco prima delle 16, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento all'interno della galleria. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona, la circolazione è stata deviata lungo il tracciato della vecchia statale.

Una modifica che ha inevitabilmente rallentato gli spostamenti lungo uno degli assi stradali più importanti per i collegamenti tra Trento e la Valsugana. Gli automobilisti diretti verso Pergine hanno dovuto fare i conti con il percorso alternativo e con i conseguenti ritardi, mentre la segnalazione di traffico rallentato ha interessato il tratto della SS47 in corrispondenza di Civezzano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Trento, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Non si registrano persone ferite.