VALSUGANA. Pomeriggio complicato per gli automobilisti lungo la statale 47. Due incidenti verificatisi nel primo pomeriggio di lunedì 16 novembre hanno provocato rallentamenti e lunghe code in direzione Padova, con disagi in particolare tra Marter e la zona di Cirè.

Le prime difficoltà si sono registrate all'altezza di Marter, nel territorio di Roncegno Terme, dove, attorno alle 14.30, un camion e un furgone sono rimasti coinvolti in uno scontro al chilometro 103 della statale. L'impatto ha causato danni consistenti a entrambi i mezzi. Per consentire gli interventi e la gestione dell'emergenza, la circolazione è stata ridotta a una sola corsia, con conseguente formazione di una lunga coda.

La situazione si è complicata ulteriormente poco dopo, quando un secondo incidente ha interessato la stessa direttrice, nei pressi dello svincolo di Cirè, tra Civezzano e Pergine Valsugana. In questo caso una moto è uscita autonomamente di strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Anche qui si sono registrati rallentamenti, con una coda di alcuni chilometri che, secondo gli aggiornamenti del pomeriggio, risultava successivamente in via di risoluzione.

Per il primo intervento sono entrati in azione i vigili del fuoco volontari di Roncegno, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Borgo Valsugana e i sanitari di Trentino Emergenza.