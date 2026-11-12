PERGINE. Hanno passato la notte a camminare lungo la statale 47 della Valsugana, spaventati e in mezzo al traffico. Per un gruppo di asini scappati da una fattoria in località Fornaci è finita bene grazie ai vigili del fuoco di Pergine Valsugana.

La loro presenza sulla carreggiata era un pericolo per gli automobilisti in transito. I pompieri li hanno raggiunti e, con pazienza, sono riusciti a radunarli e a spostarli su un prato lontano dalla strada. Poco dopo gli animali sono tornati dal loro proprietario.