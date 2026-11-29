PERGINE VALSUGANA. Cambia il calendario dei lavori di messa in sicurezza della statale 47 della Valsugana. Lunedì 30 novembre saranno sospesi gli interventi di taglio delle piante per ridurre i disagi alla circolazione e alleggerire il traffico sulla provinciale del Lago di Caldonazzo.

La decisione è legata anche alla temporanea chiusura della provinciale 228 tra Levico e Pergine, interessata da uno smottamento. Nella giornata di lunedì saranno effettuati i lavori di sistemazione della strada.

La statale 47 sarà invece chiusa martedì 1° e mercoledì 2 dicembre, dalle 8.45 alle 16.15, in entrambe le direzioni, tra località Le Terrazze e il ristorante Al Faro. Il traffico sarà deviato sulla provinciale 1 del Lago di Caldonazzo.

Gli interventi prevedono il taglio delle piante pericolanti e la pulizia delle rampe. Il percorso pedonale resterà chiuso fino al tardo pomeriggio di venerdì 4 dicembre.

Il Servizio Gestione Strade raccomanda inoltre la massima prudenza agli automobilisti per la possibile presenza di ghiaccio sulla carreggiata, soprattutto nelle prime ore del mattino.