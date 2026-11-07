PERGINE VALSUGANA. Un trattore impegnato nel trasporto di legna si è ribaltato lungo un ripido pendio boschivo e il conducente è rimasto intrappolato all’interno del mezzo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 7 novembre, in località Maso Lunzi, sopra Valcanover, nel territorio comunale di Pergine Valsugana. Nonostante la dinamica, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.

L’allarme è scattato poco prima delle 15.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo era salito nel bosco per fare legna e stava usando il trattore per trasportare il materiale. A quel punto, per cause ancora da accertare, il mezzo si è rovesciato lungo il pendio. All’incidente avrebbe assistito un solo testimone.

Dopo il ribaltamento il conducente è rimasto incastrato nel veicolo e per liberarlo è stato necessario un intervento di recupero particolarmente complesso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Pergine e Bosentino, affiancati dal personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dagli operatori dell’autogrù del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.

Le squadre hanno lavorato in condizioni difficili per la forte pendenza del terreno e per la posizione in cui si trovava il trattore. La scarsa visibilità e la conformazione impervia della zona hanno inoltre impedito l’intervento dell’elicottero.

Alla fine i soccorritori sono riusciti a estrarre l’uomo dal mezzo e lo hanno affidato al personale sanitario. È previsto il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia locale Alta Valsugana, che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del ribaltamento.