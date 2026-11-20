TENNA. Un uomo di 74 anni ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 novembre, lungo la statale 47 della Valsugana, nel territorio comunale di Tenna. La tragedia si è consumata intorno a mezzogiorno, sulla carreggiata in direzione Trento.

Secondo una prima ricostruzione, a entrare in collisione frontalmente sarebbero stati un furgone e un'automobile. L'impatto è stato fatale per il conducente del mezzo commerciale, un 74enne residente in Trentino, per il quale non c'è stato nulla da fare.

A bordo della vettura si trovavano invece due donne, madre e figlia. La prima, di 54 anni, ha riportato traumi di lieve entità, mentre la giovane sarebbe uscita dallo scontro praticamente illesa. Un bilancio drammatico, dunque, ma che avrebbe potuto essere ancora più pesante.

Imponente la mobilitazione dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Tenna, Pergine Valsugana, Levico Terme e Caldonazzo, insieme al personale sanitario. Per le operazioni di emergenza sono stati fatti arrivare anche due elicotteri.

Lo schianto ha provocato pesanti disagi alla circolazione sulla statale 47, con lunghe code e rallentamenti durante l'intervento dei soccorritori. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze che hanno portato al violento scontro frontale.