TENNA. Oltre 400 persone e una cinquantina di volontari hanno partecipato oggi, domenica 6 settembre, alla sedicesima edizione della Passeggiata per la Ricerca, la manifestazione benefica promossa dalla Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori. Il Parco pubblico di Tenna e i sentieri circostanti sono diventati il punto di incontro di famiglie, bambini e persone di ogni età, unite dall'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica.

Il lungo serpentone di partecipanti ha attraversato un percorso naturalistico tra la chiesetta di San Valentino, località Brenta di Caldonazzo, la strada delle Fontanazze, Maso Valdagni-Ischia e la pineta di Alberè. La giornata si è conclusa alla Baita degli Alpini con il tradizionale Pasta Party.

Fondamentale il contributo degli oltre 50 volontari delle associazioni del territorio: Alpini di Tenna e Caldonazzo, vigili del fuoco di Tenna, TennaAttiva, Noi per L’Is-cia e Pro Loco di Tenna. Hanno collaborato anche il Comune di Tenna e l'Avis comunale di Pergine Valsugana. «Questa è una manifestazione fatta dalle persone per le persone. Siamo davvero felici e orgogliosi di aver ospitato un'iniziativa di così alto valore umano e sociale», ha commentato il sindaco Valter Motter.

L'intero ricavato sarà destinato alle borse di studio e ai progetti di ricerca sui tumori finanziati dalla Fondazione, in collaborazione con partner scientifici locali tra cui il Cibio e il Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell'Università di Trento.

«La ricerca è fatta da noi, da tutti coloro che donano e sostengono i ricercatori e le ricercatrici che quotidianamente contribuiscono all'avanzare del sapere medico», ha sottolineato Luigi Tomio, portavoce del Comitato scientifico della Fondazione.

Soddisfatto anche il presidente della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori, Giovanni Modena: «È stato un grande successo. La compartecipazione della comunità è fondamentale». Modena ha ricordato inoltre l'importanza dell'attività fisica come strumento di prevenzione oncologica.