VIPITENO. Un uomo con il volto coperto sarebbe entrato nell'abitazione di una donna nella zona di Vipiteno, esplodendo un colpo d'arma da fuoco. L'episodio, avvenuto alcune settimane fa in pieno giorno, è ora al centro delle indagini della Procura. La donna ha presentato denuncia nei confronti dell'ex compagno di una sua conoscente, indicandolo come il presunto responsabile dell'accaduto.



Durante un sopralluogo, i carabinieri hanno rinvenuto un bossolo nella zona d'ingresso dell'appartamento. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sul possibile movente. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le circostanze dell'episodio e le eventuali responsabilità.