FORNACI. Attimi di apprensione nella serata di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, a Fornaci di Pergine, dove un fornello da campeggio è esploso all'esterno di una palazzina, provocando il ferimento di una persona.

L'allarme è scattato intorno alle 21.50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La persona ferita è stata soccorsa dal personale sanitario e successivamente trasportata all'ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

In via precauzionale i residenti della palazzina sono stati fatti evacuare durante le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area.