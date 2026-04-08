TRENTO. Uno scontro tra due auto sta mettendo a dura prova il traffico lungo la Ss 47 della Valsugana, dopo San Cristoforo, in direzione Padova.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10,30, nei pressi del Faro: una Mercedes si è scontrata con un’utilitaria: secondo le prime informazioni, lo scontro non avrebbe avuto conseguenze gravi sulle persone a bordo dei due mezzi, ma sta provocando code rallentamenti pesanti.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche una pattuglia della polizia locale (i primi ad arrivare) e i vigili del fuoco, che dovranno occuparsi della rimozione dei mezzi incidentati e della messa in sicurezza dell’area.