TRENTO. Un nuovo incidente, dopo quello di stamattina a Levico, ha mandato in tilt la viabilità sulla Valsugana. Uno scontro tra vetture avvenuto poco dopo mezzogiorno all’altezza dell’uscita per il Ponte Regio, in direzione Pergine, ha causato il blocco pressoché totale del traffico.

Nell’impatto tra due autovetture sono rimaste ferite due persone, un uomo di 61 anni e una donna di 32 anni. Quest’ultima, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto la peggio ma non sarebbe in condizioni critiche.

Pesanti, come detto, le ripercussioni sul traffico, con code che ben presto si sono formate sulle due corsie fin da Ponte Alto.