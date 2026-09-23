CIVEZZANO. Grave incidente nella mattinata di mercoledì 23 settembre lungo la strada provinciale 71, in località Torchio, dove due ciclisti trentini di 64 e 65 anni sono rimasti feriti dopo essersi scontrati mentre percorrevano la strada in discesa verso Civezzano.

Secondo una prima ricostruzione, i due uomini stavano procedendo nella stessa direzione: il 65enne viaggiava su una bicicletta muscolare, mentre il 64enne che lo precedeva era in sella a una bicicletta elettrica. Per cause ancora da chiarire, il ciclista che si trovava dietro avrebbe raggiunto e urtato quello davanti, provocando la caduta di entrambi.

Ad avere la peggio è stato il 65enne, rimasto gravemente ferito. Per soccorrerlo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero sanitario, che lo ha trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ferite più lievi, invece, per il 64enne, accompagnato nello stesso ospedale in ambulanza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Civezzano, i carabinieri di Mattarello e la polizia locale di Civezzano, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.