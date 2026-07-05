SANT'ORSOLA TERME. Sessant'anni di storia, volontariato e impegno al servizio della comunità. Il Gruppo Alpini di Sant'Orsola Terme ha celebrato oggi, 5 luglio, il 60° anniversario dalla fondazione con una giornata di festa che ha riunito istituzioni, associazioni e numerosi alpini provenienti dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e da altre zone del Trentino.

A portare il saluto della Provincia autonoma di Trento è stato il vicepresidente Achille Spinelli, che ha sottolineato il ruolo fondamentale delle Penne Nere nella vita delle comunità trentine. «Voi Alpini di Sant'Orsola, come tutte le Penne Nere, custodite un patrimonio di grandi valori: solidarietà, attenzione verso il prossimo e aiuto alle comunità. Questo è lo spirito autentico degli Alpini che accompagna ogni vostra attività», ha affermato Spinelli.

Nel suo intervento il vicepresidente ha rivolto un appello anche alle nuove generazioni, evidenziando la necessità di garantire continuità al mondo alpino. «Quella degli Alpini è una grande esperienza che ha bisogno di nuove leve. Invito i giovani a conoscere questi valori, ad avvicinarsi ai gruppi locali e a condividere quello spirito di solidarietà che rappresenta uno dei pilastri della nostra comunità trentina», ha aggiunto, esprimendo il ringraziamento della Provincia per il costante impegno svolto dai volontari.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il sindaco Andrea Fontanari, insieme all'intera giunta comunale, e don Romeo Zuin, che ha celebrato la messa. Al termine della funzione è stata deposta una corona al Monumento ai Caduti, che proprio oggi festeggia anch'esso il 60° anniversario.

Il Gruppo Alpini di Sant'Orsola Terme, guidato da Italo Brol, conta attualmente 60 iscritti e 23 Amici delle Penne Nere. Alla ricorrenza hanno partecipato rappresentanti della Sezione ANA di Trento, dei Vigili del Fuoco Volontari, dell'Arma dei Carabinieri e i sindaci di Frassilongo, Luca Puecher, e di Palù del Fersina, Franco Moar. L'intera manifestazione è stata accompagnata dalla Fanfara di Pieve di Bono e dai cori di Sant'Orsola e Mala.

All'organizzazione hanno collaborato, oltre al Gruppo Alpini, anche il Comune, la Pro Loco e il Gruppo Giovani di Sant'Orsola Terme. La giornata si è conclusa con il tradizionale rancio alpino.