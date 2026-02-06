SAN CRISTOFORO. Nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio, è stata riaperta completamente la SS47 della Valsugana nel tratto di San Cristoforo, tra gli svincoli di Levico e Pergine Est, mettendo fine ai disagi che hanno colpito pendolari e mezzi pesanti. La circolazione è tornata regolare dopo il completamento degli interventi di ripristino e delle verifiche tecniche sulla sicurezza della sede stradale.



Il problema era nato mercoledì mattina, quando un cedimento del terreno aveva interessato la carreggiata in corrispondenza dell’attraversamento del Fos dei Gamberi. Per consentire la riparazione, la statale era stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico era stato deviato sulla viabilità alternativa, con passaggi attraverso gli abitati di Caldonazzo, Calceranica e San Cristoforo.



Nei giorni successivi sono stati eseguiti gli scavi per la sostituzione delle tubazioni della roggia che scorre sotto la strada e la rimozione del materiale compromesso, con lavori proseguiti senza sosta. Oggi, come previsto, si è proceduto alla riasfaltatura del tratto interessato e al consolidamento finale dell’area.