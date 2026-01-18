SAN CRISTOFORO. Incidente stradale nella serata di oggi domenica 18 gennaio lungo la SS 47, con pesanti ripercussioni sulla viabilità tra Levico Terme e Pergine Valsugana. Intorno alle 19.20 si è verificato un frontale tra due suv all’altezza di San Cristoforo, in prossimità del Gulliver Pub.



A seguito dell’impatto, due persone sono sono rimaste coinvolte. Secondo le prime informazioni, entrambe sono state trasportate al pronto soccorso: una ragazza avrebbe riportato ferite importanti, mentre l’altra persona sarebbe rimasta ferita in modo meno grave. Necessario anche l’utilizzo della pinza idraulica.



Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata, il traffico è stato deviato dalla SS 47 verso la SP1 in direzione Caldonazzo, con rallentamenti e code soprattutto nel tratto compreso tra Levico e Pergine. La deviazione è stata attivata in modo analogo a quanto già avvenuto venerdì sera.



Tra i primi ad intervenire i nuovi gestori del pub Gulliver. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione è tornata progressivamente alla normalità dopo le operazioni di rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale.