PERGINE – Un giovane straniero domiciliato in Bassa Valsugana è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana per furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.



L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112 per un furto ai danni di un negozio all’interno del centro commerciale di Pergine. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe sottratto alcune confezioni di profumo per poi allontanarsi a piedi.



Le ricerche, avviate dai Carabinieri di Pergine Valsugana e della Stazione di Baselga di Pinè, hanno permesso di individuare poco dopo il presunto autore del furto in strada, a breve distanza dall’area commerciale. Il ventenne sarebbe stato trovato ancora in possesso della refurtiva: quattro confezioni di profumo per un valore complessivo di circa 550 euro, oltre ad alcuni capi d’abbigliamento e bottiglie di birra.



Durante le operazioni di identificazione e controllo, il giovane avrebbe opposto resistenza ai Carabinieri, tentando di avvicinarsi in modo aggressivo e rivolgendo loro minacce e ingiurie.



Al termine degli accertamenti, il ventenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento. La refurtiva è stata recuperata interamente e sarà restituita ai legittimi proprietari.