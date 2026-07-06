PERGINE VALSUGANA. Ha approfittato di un momento di distrazione di un'anziana cliente per impossessarsi della sua borsa appoggiata sul carrello della spesa, ma è stata rintracciata e fermata poco dopo dai Carabinieri. Una ventenne senza fissa dimora, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata per furto aggravato.

L'intervento è scattato nella mattinata di martedì 1° luglio, dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112 che indicava un furto in corso all'interno di un supermercato del centro di Pergine Valsugana.

I militari della Stazione di Pergine Valsugana sono arrivati rapidamente sul posto e, grazie alle indicazioni di alcune persone presenti, hanno rintracciato la presunta responsabile nelle vicinanze del supermercato. L'attenzione dei presenti era stata richiamata dalle richieste di aiuto dell'anziana, che si era appena accorta del furto.

Le immagini dell'impianto di videosorveglianza hanno consentito di ricostruire l'accaduto. Secondo quanto accertato, la giovane avrebbe sottratto la borsa che la vittima aveva lasciato sul carrello della spesa, tentando poi di allontanarsi con il portafoglio.

L'intera refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e restituita alla legittima proprietaria. Per la ventenne è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria con l'accusa di furto aggravato.