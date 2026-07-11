FIEROZZO. Dopo il volume dedicato alle maestre, Rosanna Cavallini torna a raccontare il mondo femminile del passato con "Cesta, gerla, fagotto", il nuovo libro che sarà presentato martedì 14 luglio alle 20.30 al Museo Filzerhof di Fierozzo.

L'opera ricostruisce l'universo dell'ambulantato femminile, fatto di sacrifici, intraprendenza e autonomia. Attraverso ricerche storiche, testimonianze e racconti di vita, il volume distingue tra le donne che percorrevano le strade vendendo merci e quelle che lasciavano la propria terra per offrire il proprio lavoro, come ciòde e balie, protagoniste di una migrazione stagionale che ha segnato la storia di numerose comunità.

Il libro restituisce così voce a figure spesso dimenticate, capaci di trasformare la necessità in un'opportunità, offrendo un contributo alla conservazione della memoria collettiva e alla conoscenza del ruolo femminile nella società di un tempo.

Nel corso della serata Rosanna Cavallini dialogherà con Claudia Marchesoni, direttrice dell'Istituto Culturale Mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut. L'incontro sarà inoltre accompagnato da una visita alla sezione della mostra "Tra mito e realtà. Giuseppe Šebesta e la Valle del Fersina", allestita al Museo Filzerhof e visitabile fino al 4 ottobre.