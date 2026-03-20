PERGINE VALSUGANA. È stato approvato dalla Giunta provinciale il finanziamento di 2.984.971 euro per la riqualificazione della piscina comunale di Pergine Valsugana. Il progetto, proposto dal presidente Maurizio Fugatti, prevede la sostituzione del controsoffitto interno e l'installazione di una nuova copertura sulla vasca esterna, che consentirà di renderla fruibile anche durante i mesi invernali, aumentando così la superficie natatoria disponibile. Il finanziamento, pari al 95% della spesa ammessa, proviene dal Fondo per lo sviluppo locale.

"L'intervento sulla piscina di Pergine è di fondamentale importanza per garantire standard elevati di sicurezza, efficienza e accessibilità, e si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione delle infrastrutture sportive pubbliche da parte della nostra amministrazione", ha affermato il presidente Fugatti. L'investimento, che si inserisce nel contesto di preparazione per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e la coesione sociale della comunità, creando spazi sicuri per le nuove generazioni, che potranno così sviluppare i propri talenti sportivi.

Il progetto, presentato dal Comune di Pergine Valsugana, comprende due lotti distinti: il primo riguarda il consolidamento strutturale dell'edificio, con lavori sui nodi strutturali e sui controsoffitti, mentre il secondo prevede la nuova copertura della piscina esterna, ampliando così l'offerta sportiva per il territorio e consentendo l'utilizzo della vasca per tutto l'anno. La piscina, infatti, è un centro di grande importanza per la comunità, che la utilizza non solo per attività sportive, ma anche per corsi di nuoto per bambini e scolari e per progetti inclusivi rivolti a diverse fasce della popolazione, come i percorsi di riabilitazione e la promozione dei corretti stili di vita.