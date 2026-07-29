BASELGA DI PINÉ. Un grande parco verde tra il lago di Serraia e lo stadio del ghiaccio, con laghetti, prati, nuovi percorsi, spazi per lo sport e il tempo libero. È il progetto di riqualificazione dell'area laghi presentato ieri sera al centro congressi di Baselga di Piné, un intervento destinato a trasformare uno dei luoghi più frequentati dell'altopiano con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione pubblica e sviluppo turistico.

L'opera rappresenta il principale intervento previsto dall'accordo di programma sottoscritto nel 2023 tra Provincia e Comune di Baselga di Piné e rientra negli investimenti collegati alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, che destinano 29 milioni di euro al potenziamento degli impianti sportivi e altri 21 milioni alla riqualificazione paesaggistica, ambientale e turistica.

L'area interessata si estende per 11,4 ettari, dal futuro campo di tiro con l'arco fino all'estremità sud del lago di Serraia. Il progetto, elaborato da un pool di professionisti specializzati, punta a creare un collegamento naturale tra il lago e il polo sportivo, migliorando la qualità dell'ambiente e rendendo l'area più accessibile e vivibile.

Tra gli interventi previsti figurano una fascia ludico-ricreativa affacciata sul lago, nuovi percorsi ciclopedonali, aree di sosta, una piazza, parcheggi e spazi dedicati alle attività sportive, tra cui il futuro campo di tiro con l'arco. Il piano comporterà inoltre la parziale delocalizzazione delle attuali serre dedicate ai piccoli frutti, una scelta pensata per far convivere qualità ambientale, accessibilità e fruizione pubblica senza compromettere il valore paesaggistico e la funzione ricreativa del lungolago.

Il cuore della riqualificazione sarà il nuovo parco della fitodepurazione, formato da tre vasche, otto laghetti e ampie superfici a prato. L'obiettivo è migliorare la qualità delle acque del lago, creare nuovi ambienti umidi, aumentare la biodiversità e restituire un paesaggio più ricco e naturale, con vegetazione specializzata e spazi fruibili da residenti e turisti.

Il progetto comprende anche la riorganizzazione della viabilità per incrementare la sicurezza e una serie di misure di compensazione ambientale. Poiché l'intervento interesserà alcune aree agricole di pregio, circa 4,2 ettari di bosco attualmente poco produttivo saranno trasformati in prati da sfalcio, in collaborazione con le Asuc di Vigo-Ferrari, Tressilla e San Mauro. L'operazione consentirà inoltre di recuperare superfici danneggiate dagli eventi meteorologici degli ultimi anni, migliorando la qualità paesaggistica complessiva del territorio.

Nel corso della presentazione il sindaco Alessandro Santuari ha evidenziato come l'intervento cambierà profondamente il volto dell'area, mentre l'assessore provinciale Roberto Failoni ha sottolineato che si tratta di un investimento strategico per rendere Baselga di Piné ancora più attrattiva, valorizzando ambiente, sport e tempo libero.