PERGINE VALSUGANA. Tre cuccioli di cane sono stati trovati chiusi nella parte posteriore di un furgone parcheggiato sotto il sole, con i finestrini completamente serrati e senza acqua. A evitare conseguenze per gli animali sono stati una passante e il rapido intervento della Polizia Locale Intercomunale dell'Alta Valsugana.

L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa nel parcheggio pubblico del piazzale interno al civico 2 di via San Pietro, a Pergine. Una cittadina ha sentito dei lamenti provenire da un Ford Transit in sosta e ha avvertito la Centrale operativa della Polizia locale.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato tre cani bianchi all'interno di una gabbia sistemata nella parte posteriore del furgone. Il veicolo era fermo in una zona completamente esposta al sole. La proprietaria non era immediatamente rintracciabile e il portellone, fortunatamente, non era chiuso a chiave: gli agenti hanno così potuto aprirlo e dare subito ristoro agli animali.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare rapidamente la proprietaria del furgone, arrivata sul posto pochi minuti dopo. La donna è stata invitata a spostare immediatamente il mezzo all'ombra e a dare acqua ai cuccioli.

Agli agenti ha spiegato di essersi fermata per un appuntamento personale prima di recarsi dal veterinario. I tre cani non presentavano fortunatamente segni di sofferenza, ma le condizioni in cui erano stati lasciati – furgone al sole, finestrini chiusi e assenza di acqua – hanno fatto scattare una sanzione prevista dal Regolamento di Polizia urbana del Comune di Pergine.