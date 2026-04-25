PERGINE. Un violento impatto tra un’auto e una moto ha provocato momenti di forte apprensione ieri sera, 24 aprile, a Pergine Valsugana, lungo via al Lago, in prossimità di un supermercato della zona. L’incidente si è verificato poco prima delle 20, quando i due mezzi si sono scontrati all’altezza di un incrocio, per cause ancora in fase di accertamento.



L’urto, particolarmente violento, ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Ad avere la peggio sono stati un uomo di 51 anni e una donna di 67 anni.



Entrambi i feriti sono stati trasportati negli ospedali del territorio: l’uomo al Santa Chiara di Trento, la donna al presidio di Borgo Valsugana. Le condizioni sono state valutate serie, con ricovero in codice rosso.



Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione della viabilità, oltre a effettuare i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.