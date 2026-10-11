PERGINE. Migliaia di persone hanno preso d'assalto il Parco Tre Castagni per la tradizionale Festa della zucca, trasformando il grande spazio verde in un tripudio di colori, profumi e sapori autunnali. Una partecipazione straordinaria, con tantissimi visitatori già nella giornata di sabato e un'autentica invasione domenica. Famiglie con bambini, gruppi di amici e appassionati hanno affollato la manifestazione, confermando ancora una volta il grande richiamo di uno degli appuntamenti più amati dell'autunno perginese.

Tre giornate, dal 9 all'11 ottobre, all'insegna della tradizione e del divertimento. Il programma ha proposto laboratori per grandi e piccoli, bancarelle, mostre a tema, dimostrazioni degli antichi mestieri, artigianato, musica e spettacoli. Grande interesse anche per il Villaggio del Miele e delle Castagne, uno degli spazi dedicati alle specialità della stagione, insieme alle numerose proposte legate ai prodotti del territorio.

Letteralmente presa d'assalto la zona gastronomica, tra degustazioni e piatti della tradizione. Ma i veri protagonisti sono stati soprattutto i bambini, che hanno trovato giochi e attività pensate per loro. Il Parco Tre Castagni si è trasformato così in una grande festa a misura di famiglia, con un continuo via vai di persone e un'atmosfera di allegria che ha accompagnato l'intero fine settimana.

Sabato hanno fatto visita alla manifestazione anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, che hanno percorso gli stand incontrando espositori e volontari. Un'occasione per conoscere da vicino le tante realtà coinvolte nell'iniziativa. La Festa della zucca di Pergine chiude così tre giornate di grande partecipazione, confermandosi un appuntamento capace di unire tradizioni, gastronomia e divertimento per tutte le generazioni.